Stipe Mesić: Prva koalicija koja skupi dovoljan broj mandata imat će priliku da formira Vladu, i ja ću o tome izvijestiti građane.

Predsjedniče, jeste li ovih dana potvrdili mandat premijeru Ivi Sanaderu, i znači li to da Hrvatska uskoro može očekivati formiranje nove Vlade koju tvore HDZ-HSS i HSLS uz potporu predstavnika manjina?

– Ja nisam još nikome dao mandat. Ta je informacija pogrešna. Ovih dana počeo je prvi službeni krug pregovora između HDZ-a, HSS-a i HSLS-a o mogućem formiranju koalicijske Vlade. To, dakako, još ne znači da je koalicijski dogovor postignut i da će te stranke formirati Vladu. Svaka od strana treba razmisliti hoće li prihvatiti sve prijedloge druge strane, uz koju cijenu i kako će ti prijedlozi utjecati na međunarodno okruženje u kojem se Hrvatska nalazi. Ja ću javnost obavijestiti o tome kada, i ako, bude postignut taj sporazum. Zasad je riječ samo o početku pregovora, u nizu pregovora koji još predstoje.

Slovo zakona

Mislite na eventualne pregovore između HSS-a i SDP-a? Kakve šanse dajete toj koaliciji?

– Moje je da ne dajem šanse, nego da poštujem Ustav i slovo zakona. Prva koalicija koja skupi dovoljan broj mandata imat će priliku formirati Vladu, i ja ću o tome izvijestiti građane ove zemlje. Do tada će u igri i dalje biti dogovori i pregovori. Ne bih želio spekulirati o tome tko je u ovom trenutku najbliži formiranju koalicije; ako to bude premijer Sanader s partnerima u HSS-u i HSLS-u, ja ću, naravno, potvrditi njihov mandat.

Jeste li, ipak, odustali od potpore SDP-u, uz koji su vas vezivali cijelo vrijeme izbora?

– Ne znam zbog čega su me vezivali uz pojedine stranke ako sam ja samo poštovao zakone ove zemlje. Ni u jednom trenutku nisam prekršio Ustav, nego sam omogućio mirnu i demokratsku proceduru. Hoće li ona na kraju dovesti do ovog ili onog pobjednika, to ovisi o rezultatu pregovora, prije svega o koaliciji HSS-a i HSLS-a, to je matematika.

Cijena koalicije

Kad ste spomenuli cijenu koja se mora platiti ako profunkcionira koalicija s HSS-om i HSLS-om, jeste li mislili na 6 milijardi kuna, koliko HSS traži za obnovu poljoprivrede?

– Svaka koalicijska vlada, pa i ona koju bi formirao HDZ s HSS-om i HSLS-om, morat će prihvatiti neke činjenice, a to je prije svega daljnji napredak ove zemlje, kao i njezin međunarodni kontekst. Na koalicijskim je partnerima da se dogovore hoće li ostati kod svakog svog prijedloga, ili će neke korigirati, a od nekih odustati.

Jedno vrijeme spominjali ste mogućnost velike koalicije HDZ-a i SDP-a, potom ste u dijelu javnosti proglašeni navijačem lijeve koalicije, a odnedavna i podupirateljem koalicije HDZ-a i HNS-a. Što je od toga istina?

– Ništa. Svi će imati priliku pregovarati i dogovoriti koaliciju, onu koja je moguća da bi se formirala Vlada. Moja je uloga u tim procesima tehničke prirode, ja nikome ne savjetujem s kim i kakve saveze da sklapa, već samo da omogućim da se poštuju demokratska procedura i Ustav.

Glasači iz druge države

Hrvati u BiH nisu dijaspora

Smatrate li da bi dijasporu i dalje trebali predstavljati uglavnom Hrvati iz BiH, odnosno iz HDZ-a BiH?

– Nužno je da Hrvati u dijaspori imaju svoje predstavnike u hrvatskom parlamentu, gdje se mora čuti i njihov glas. U tome nema ništa sporno. Međutim, ja sam i dalje mišljenja da Hrvati u BiH nisu dijaspora, i da je to jedna od najvećih pogrešaka hrvatske politike prema BiH. Oni imaju svoju domovinu koja se zove Bosna i Hercegovina, i svoj parlament. Hrvatska mora štititi interese i Hrvata u BiH, ali bi jako pogriješila kada bi nastavila s dosadašnjom politikom, koja je, ustvari, na putu da Hrvate u BiH pretvori u manjinu. Da ih pitate žele li oni u Bosni i Hercegovini postati manjina, zacijelo bi vam odgovorili negativno. Prema tome i u njihovu je interesu da se ne proglašavaju dijasporom.

No, kako biste uvjerili Sanadera da odustane od liste za dijasporu, dakako, ako uspije formirati koalicijsku Vladu?

– Čujte, kad bi se to dogodilo, bilo bi dovoljno vremena da se svakoga uvjeri… Dug je mandat.

Bosanski lonac

Republika Srpska ne može biti država u državi

Imali ste i žestoku polemiku s predstavnicima RS-a o statusu te daytonske tvorevine. Zašto držite da bi ona trebala izgubiti sve elemente državnosti?

– Iz više razloga. Prvi je taj što su takvim statusom Republike Srpske nezadovoljna druga dva naroda u BiH, a svako rješenje koje ne zadovoljava većinu građana BiH nije dobro rješenje. Daytonski sporazum, dakako, treba poštovati. Hrvatska je jedan od garanata Daytona i stalo joj je do tog procesa. Ja sam u nekoliko navrata bio pozivan u RS od gospodina Dodiga, i svaki put sam na pozivnici vidio obilježja RS, i nijedno obilježje BiH. To je za mene neprihvatljivo, jer RS nije i ne može biti država u državi. To joj nitko nije dao za pravo, a pogotovo oni građani Hrvatske i Bošnjačke nacionalnosti s područja današnje RS, koji su iz nje protjerani ili su u njoj ubijeni za vrijeme rata. Meni je tijekom rasprave predstavnik RS odgovorio kako su oni vratili Hrvatima imovinu u iznosu od 100 posto, a ja sam ga upitao: “Kako ste mogli vratiti imovinu ako niste vratili ljude?”

…